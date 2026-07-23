Noticias

Predicción del tiempo en Dallas para este 23 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Guardar
Google icon
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este jueves 23 de julio?, aquí está el pronóstico del clima para las próximas horas en Dallas.

En Dallas se pronostica una temperatura máxima de 38 grados centígrados y una mínima de 27 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 0% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 11% en el transcurso del día y del 6% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 41 kilómetros por hora en el día y los 37 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 11.

La predicción del clima en Dallas (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Dallas (Imagen ilustrativa Infobae)

Ubicada al sur de los Estados Unidos, la ciudad de Dallas se encuentra al noroeste del estado de Texas, en el condado homónimo.

El clima en la ciudad texana es principalmente subtropical húmedo, es decir, sufre de inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos, más una temporada de lluvia bien repartidas a lo largo del año.

Las temperaturas más calientes se sienten en julio y agosto, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y diciembre cuando el clima frío predomina, con temperaturas cercanas a los cero grados.

En tanto, el mes con más lluvias en Dallas regularmente es en mayo.

(Reuters)
(Reuters)

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos tiene de una enorme variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

PUBLICIDAD

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

Clima en EEUUClima en DallasClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Temblor en Chile: se registra sismo de magnitud 4.7 con epicentro en Socaire

En Chile los sismos fuertes son una constante, incluso en el país ocurrió el mayor terremoto del que se tenga registro en el mundo

Temblor en Chile: se registra sismo de magnitud 4.7 con epicentro en Socaire

Se percibe sismo de magnitud 5 en la ciudad de San Pedro este miércoles 22 de julio

Chile es uno de los países con más actividad sísmica del mundo, por lo que es importante estar preparado ante cualquier movimiento telúrico

Se percibe sismo de magnitud 5 en la ciudad de San Pedro este miércoles 22 de julio

Temblor en Chile: se registra sismo de magnitud 4.9 con epicentro en Sierra Gorda

Debido a su ubicación geográfica, Chile está expuesto a sufrir constantemente de este tipo de eventos sísmicos

Temblor en Chile: se registra sismo de magnitud 4.9 con epicentro en Sierra Gorda

Cuántos millones ganaron y perdieron los 10 hombres más ricos del planeta

Alemania, Japón y el Reino Unido cuentan con entre 500.000 y 800.000 adinerados. Sin embargo, sus cifras de centimillonarios y multimillonarios son menores, lo que podría representar una distribución más equitativa de la riqueza

Cuántos millones ganaron y perdieron los 10 hombres más ricos del planeta

Pronóstico del clima en Santo Domingo este jueves: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima en Santo Domingo este jueves: temperatura, lluvias y viento