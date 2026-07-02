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Precio del euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 2 de julio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

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En la apertura del día, el cambio del euro se posiciona en 5,94 reales brasileños, experimentando una variación porcentual del 0,69% respecto al precio de cierre anterior de 5,90 reales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 0,75%, aunque en comparación con el año anterior, la moneda europea ha experimentado una caída del 5,96%.

El euro frente al real brasileño ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un incremento sostenido en su valor. La volatilidad actual de 6,25% es significativamente inferior a la volatilidad de referencia de 10,94%, lo que indica una estabilidad en el tipo de cambio.

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