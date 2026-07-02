Costa Rica: el pronóstico del tiempo en Cartago este 2 de julio

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

A consecuencia del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para este jueves 2 de julio en Cartago.

La probabilidad de precipitaciones para este jueves en Cartago es de 89% durante el día y del 84% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 98% en el transcurso del día y del 97% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 23 grados y un mínimo de 18 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se prevé llegarán a un nivel de hasta 3.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 37 kilómetros por hora en el día y los 32 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Cartago (Imagen ilustrativa Infobae)

La provincia de Cartago cuenta con dos subregiones climáticas identificadas por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN): la Región Caribe y el Valle Central.

El Valle Central incluye la parte noroeste de la provincia, donde se encuentra la ciudad de Cartago, que a su vez está dividida por dos principales regiones, el Valle Central Oriental y el Valle Central Occidental.

En el Valle Central Oriental el clima se ve afectado por las condiciones del Pacífico y el Caribe, con vientos ecuatoriales y alisios, con nubosidad y lluvias débiles, con temperaturas promedio que van de los 10 a los 20 grados.

PUBLICIDAD

Mientras que en el Valle Central Occidental el estado del tiempo depende de la altura, ya que en las partes bajas el clima es seco, en las medias es templado y en las altas predomina es el frío y las lluvias, con temperaturas promedio desde los 16 y hasta los 26 grados.

En ambos valles, las lluvias caen de abril a noviembre, con una pequeña disminución en junio. De diciembre a marzo es la temporada seca.

La Región Caribe abarca la parte este del departamento de Cartago y se caracteriza por ser una de las regiones más húmedas del país, con precipitaciones constantes y temperaturas promedio que van de los 20 a los 30 grados.

(Municipalidad de Cartago)

Los dos “climas” de Costa Rica

Costa Rica, al ser un país ubicado entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, se define como una zona tropical.

Sin embargo, el clima tropical en tierras costarricenses es modificado por distintos factores tales como el relieve, es decir, montañas, llanuras y mesetas; la condición ístmica; y la influencia oceánica, como lo son vientos o brisas marinas, la temperatura de las corrientes marinas y la circulación general de la atmósfera.

PUBLICIDAD

El IMN divide a Costa Rica en dos grandes regiones climáticas: el Régimen Pacífico y el Régimen Caribe.

El Régimen Caribe se caracteriza por contar con dos periodos de lluvia el primero va de mayo a agosto y el segundo de noviembre a enero. El mes más lluvioso en esta temporada es diciembre, las precipitaciones ocurren con mayor regularidad en las mañanas y en las noches.

PUBLICIDAD

Esta zona no cuenta una estación seca definida, pues incluso en los meses menos lluviosos, la precipitación es considerable, los cuales son febrero y marzo, así como septiembre y octubre.

Por su parte, el Régimen Pacífico posee una época seca y lluviosa definida. La seca va desde diciembre y hasta marzo, mientras que la lluvias suceden entre mayo y octubre. Las precipitaciones ocurren regularmente en las tardes y en las noches.

PUBLICIDAD