Noticias

Pronóstico del clima en Panamá para este 1 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Guardar
Google icon
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

A causa del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y checar el pronóstico del clima para este miércoles 1 de julio en Panamá.

El clima para este miércoles en Panamá alcanzará los 34 grados, mientras que la temperatura mínima será de 25 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 6.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 63%, con una nubosidad del 88%, durante el día; y del 71%, con una nubosidad del 97%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)

En Panamá existen dos zonas climáticas predominantes. La primera abarca los climas tropicales lluviosos, donde las temperaturas superan los 20°C y se propicia el desarrollo de plantas que requieren de calor y humedad. Por otra parte, se encuentra la zona que contempla climas templados lluviosos.

PUBLICIDAD

En consecuencia, en la ciudad con el nombre homónimo la temperatura anual es calurosa, con promedio máximo de 30°C.

Debido a que está ubicado en la zona Intertropical predomina el ambiente tropical y altas temperaturas la mayor parte del año, por lo que una de las mejores épocas para visitar el país es durante noviembre y diciembre, ya que por lo regular es más fresco, permitiendo dar paseos más cómodos.

PUBLICIDAD

Protección Civil exhorta a la población a atender las medidas de prevención e indicaciones y en caso de emergencia comunicarse a los teléfonos 9 1 1 | 520-4429 | 520-4426 |*335.

Temas Relacionados

Clima en PanamáClima en PanamáClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Temperaturas en Washington D. C.: prepárate antes de salir de casa

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Temperaturas en Washington D. C.: prepárate antes de salir de casa

Clima en Miami: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Miami: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Descubre las historias de los santos que se celebran hoy

Consulta la la lista del santoral para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Descubre las historias de los santos que se celebran hoy

Temblor en Chile: se registra sismo de magnitud 4.3 con epicentro en Huasco

Chile es uno de los países con más actividad sísmica del mundo, por lo que es importante permanecer preparado ante cualquier movimiento telúrico

Temblor en Chile: se registra sismo de magnitud 4.3 con epicentro en Huasco

Sismo de magnitud 4.1 sacude en San Antonio este martes 30 de junio

Chile es uno de los países con más actividad sísmica del mundo, por lo que es importante permanecer preparado ante cualquier movimiento telúrico

Sismo de magnitud 4.1 sacude en San Antonio este martes 30 de junio