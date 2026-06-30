Noticias

Uruguay: las predicciones del tiempo para Montevideo este 1 de julio

Uruguay podría presentar un aumento de hasta 3 grados en su temperatura por el cambio climático en los próximos años, advierten expertos

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El informarse sobre el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Montevideo para este miércoles 1 de julio.

PUBLICIDAD

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 13 grados, la probabilidad de lluvia será del 25%, con una nubosidad del 58%, mientras que las ráfagas de viento serán de 48 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que alcancen un nivel de hasta 3.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 4 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 64%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 46 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en Montevideo (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Montevideo (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Montevideo

Montevideo tiene un clima subtropical húmedo con una temperatura anual promedio de 16,7 grados, siendo relativamente templado durante casi todo el año.

Por su localización, en una latitud media, las estaciones están bien definidas, principalmente el invierno (de junio a agosto) y el verano (diciembre a febrero), aunque casi todo el año suele haber viento al ser una ciudad costera.

En invierno suele presentarse precipitación y neblina, así como una baja de la temperatura a cero grados y, aunque las nevadas son inexistentes, no lo es así un invierno caluroso con temperaturas que a veces suben hasta los 20 grados. La primavera y el otoño son templados.

PUBLICIDAD

Por otro lado, durante el verano son comunes las olas de calor con máximas de alrededor de 35 grados y mínimas de 20 grados. Cabe mencionar que la población debe poner especial atención a a los rayos ultravioleta, pues suelen ser más intensos que en el resto del planeta por la ubicación geográfica del país.

En cuanto a los récords de temperatura, el histórico de la mínima ha sido de -5,6 grados, mientras que la máxima ha marcado 42,8 grados. La única vez que se registró una nevada fue el 13 de julio de 1930 durante el primer partido en la historia de la Copa Mundial de Fútbol.

Qué tipo de clima hay en Uruguay

Uruguay se caracteriza por tener una doble temporada de precipitaciones. (EFE)
Uruguay se caracteriza por tener una doble temporada de precipitaciones. (EFE)

Uruguay es un país con un clima templado-húmedo, con veranos cálidos y frescos inviernos que además, por su ubicación geográfica y su cercanía con el océano, presenta una doble temporada de lluvias entre primavera-verano y otoño.

El país posee una temperatura promedio de 17 grados al año, sin embargo, hay una diferencia muy marcada en su territorio: la región noroeste en donde se ubican Artigas, Salto y Rivera es más cálida con una media de 18 grados; mientras que el sureste en donde está Montevideo, Maldonado, Rocha y Lavalleja son más frescos, con una media de 16 grados.

Dado los fuertes vientos que se presentan en el territorio, los veranos son menos extremos y el invierno es más fresco, lo que ocasiona que también haya olas de frío que afectan especialmente a la zona norte y sur del centro. Sólo en un mes pueden registrarse hasta 25 heladas.

Apenas el 15 de enero de 2022 el país registró un nuevo récord sobre la temperatura más alta en su historia, cuando el Instituto de Meteorología de Uruguay (Inumet) señaló que la máxima en Florida había alcanzado los 44 grados, igualando la marca del 20 de enero de 1943. Por el contrario, la más fría fue la de Mercedes el 29 de julio de 2007 con un -7.6 grados.

Científicos señalan que debido a los efectos del cambio climático Uruguay podría tener un incremento de la temperatura hasta en tres grados en el año 2100, así como un aumento en las precipitaciones.

Temas Relacionados

Clima en UruguayClima en MontevideoClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Uruguay: el pronóstico del tiempo en Punta del Este este 1 de julio

Su geografía hace que Uruguay sea un país con un clima templado húmedo, con veranos cálidos y frescos inviernos

Uruguay: el pronóstico del tiempo en Punta del Este este 1 de julio

Previsión meteorológica: las temperaturas esperadas en Santo Domingo este 1 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Previsión meteorológica: las temperaturas esperadas en Santo Domingo este 1 de julio

Clima en La Habana: cuál será la temperatura máxima y mínima este 1 de julio

La temperatura mínima que se ha registrado en Cuba fue la del 11 de abril de 2020, cuando el termómetro disminuyó hasta los 0.6 grados en Baiona

Clima en La Habana: cuál será la temperatura máxima y mínima este 1 de julio

República Dominicana: las predicciones del tiempo en Santiago de los Caballeros este 1 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

República Dominicana: las predicciones del tiempo en Santiago de los Caballeros este 1 de julio

Clima: las temperaturas que predominarán este 1 de julio en Puerto Plata

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán este 1 de julio en Puerto Plata