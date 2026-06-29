Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 29 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 5,91 reales brasileños, reflejando un aumento del 0,41% en comparación con el precio anterior de 5,89 reales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha tenido un avance del 0,35%, aunque su evolución interanual muestra una caída del -7,27%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al real brasileño durante el último día, continuando un movimiento ascendente. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,93%, considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 10,98%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.

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