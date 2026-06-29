Noticias

Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 29 de junio

El activo experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen 3AFHON36XZD2JHM53MSEEOQQYQ

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 5,91 reales brasileños, reflejando un aumento del 0,41% en comparación con el precio anterior de 5,89 reales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha tenido un avance del 0,35%, aunque su evolución interanual muestra una caída del -7,27%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al real brasileño durante el último día, continuando un movimiento ascendente. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,93%, considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 10,98%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en BrasilTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Uruguay: cotización de cierre del 29 de junio

La moneda europea registró un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Uruguay: cotización de cierre del 29 de junio

Euro hoy en Chile: cotización de cierre del 29 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión bursátil

Euro hoy en Chile: cotización de cierre del 29 de junio

Dólar hoy en Brasil: cotización de apertura del 29 de junio

La divisa estadounidense mostró un alza respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Brasil: cotización de apertura del 29 de junio

Dólar hoy en Brasil: cotización de cierre del 29 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en Brasil: cotización de cierre del 29 de junio

Dólar hoy en Uruguay: cotización de cierre del 29 de junio

La divisa estadounidense se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Uruguay: cotización de cierre del 29 de junio