Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 10 de junio

En el cierre de operaciones, el cambio del euro se situó en 5,97 reales brasileños, lo que representa una disminución del -0,29% respecto al cierre anterior de 5,99.Fuente: Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 1,45%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del -6,26%.

El tipo de cambio euro a real brasileño ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con un descenso constante que se ha mantenido durante un día. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 8,5%, por debajo de la volatilidad de referencia de 11,02%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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