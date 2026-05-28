Guatemala: las predicciones del tiempo en Ciudad de Guatemala este 28 de mayo

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico para las próximas horas de este jueves en Ciudad de Guatemala, Guatemala.

En Ciudad de Guatemala se prevé una temperatura máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 17 grados centígrados.

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En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 25% durante el día y del 55% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 84% en el transcurso del día y del 97% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 37 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora en la noche.

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Cuidado con el sol, se espera que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 8.

La predicción del estado del tiempo en Ciudad de Guatemala (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Guatemala capital es predominantemente tropical, cuyas temperaturas promedio van de los 13 a los 28 grados.

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Las lluvias predominan entre los meses de mayo y octubre, mientras que la temporada más seca se da entre los meses de noviembre a abril.

Al encontrarse en el Trópico de Cáncer, en la nación guatemalteca el clima es principalmente tropical.

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Sin embargo, el estado del tiempo varía dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

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La temporada de precipitaciones en Guatemala comienza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.