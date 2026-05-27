Euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 27 de mayo

En la apertura del día, el euro se cotiza a 5,86 reales brasileños, lo que representa un incremento del 0,54% respecto al precio de cierre anterior de 5,82 reales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,6%, aunque su variación interanual muestra una caída del 7,95%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al real brasileño en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 6,7%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 11,14%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.