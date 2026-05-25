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Euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 25 de mayo

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

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En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 5,84 reales brasileños, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, con una variación porcentual de 0,06%, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,15%, aunque su variación interanual muestra una caída del 8,14%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al real brasileño durante los últimos tres días, reflejando un aumento en la confianza del mercado. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 7,41%, por debajo de la volatilidad de referencia del 11,14%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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