Euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 1 de mayo

El euro se negocia al inicio del día a 5,82 reales brasileños en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,66% con respecto a los 5,86 brasileños de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro marca una disminución 0,02%, de modo que desde hace un año aún mantiene una disminución del 10,5%.

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Analizando este dato con el de fechas previas, invierte la cotización de la sesión previa, cuando obtuvo un ascenso del 0,17%, sin poder establecer una tendencia definida. En los pasados siete días la volatilidad presenta un comportamiento claramente inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal en estas fechas.

El panorama del dólar en Brasil para 2026

El real brasileño mantendrá una tendencia estable con ligera depreciación frente al dólar en 2026, según la proyección de UBS. El informe prevé un tipo de cambio de 5,40 reales por dólar en el primer trimestre y una cotización de 5,50 en el resto del año. Esta previsión se basa en la combinación de presiones internas y externas sobre la moneda brasileña.

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En el plano internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos iniciará un ciclo de reducción de tasas, lo que aliviaría parte de la presión sobre monedas emergentes. Además, el entorno global muestra señales de crecimiento y precios favorables de materias primas, un aspecto positivo para Brasil como exportador.

Sin embargo, el atractivo del “carry trade” —diferencial de tasas entre Brasil y Estados Unidos— podría verse afectado por el inicio de recortes de tasas del Banco Central do Brasil, que llevaría la tasa SELIC a alrededor de 12,5% a finales de 2026.

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A nivel interno, el informe destaca el aumento del déficit fiscal a 8,5% del PIB y una deuda pública cercana al 80%, factores que elevan la percepción de riesgo y limitan la entrada de capital extranjero. El déficit en cuenta corriente sube a 3,6% del PIB, presionando aún más la balanza de pagos.