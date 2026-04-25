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Clima en San Francisco de Macoris: temperatura y probabilidad de lluvia para este 26 de abril

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

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La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas de este domingo en San Francisco de Macoris, República Dominicana.

La probabilidad de precipitaciones para este domingo en San Francisco de Macoris es de 93% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 45% en el transcurso del día y del 43% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 30 grados y un mínimo de 19 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 12.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 18 kilómetros por hora en el día y los 15 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en San Francisco de Macoris (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en San Francisco de Macoris (Imagen ilustrativa Infobae)

San Francisco de Macorís es una ciudad de República Dominicana, capital de la provincia de Duarte, ubicada en la parte oriental del Valle del Cibao entre las Cordilleras Oriental y Septentrional, al norte del país centroamericano.

En la ciudad de San Francisco de Macorís, como en la mayoría de la nación dominicana, el clima dominante es tropical.

Lo meses más calurosos de la ciudad son entre junio y agosto, mientras que en los más frescos van de diciembre y hasta febrero.

La lluvia es constante en San Francisco de Macorís, siendo de mayo a octubre los meses con más precipitaciones en el año.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias inicia en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

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