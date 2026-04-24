Previsión meteorológica: las temperaturas que se esperan en Alajuela este 24 de abril

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la previsión meteorológica para las siguientes horas de este viernes en Alajuela, Costa Rica.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 27 grados, la previsión de lluvia será del 67%, con una nubosidad del 97%, mientras que las ráfagas de viento serán de 41 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que lleguen a un nivel de hasta 8.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 18 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 96%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 17 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en Alajuela (Imagen ilustrativa Infobae)

La provincia de Alajuela cuenta con tres subregiones climáticas identificadas por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN): la Zona Norte, el Valle Central y el Pacífico Norte.

El Valle Central incluye la parte sureste de la provincia, donde se encuentra la ciudad de Alajuela, que a su vez está dividida por dos principales regiones, el Valle Central Oriental y el Valle Central Occidental.

En el Valle Central Oriental el estado del tiempo se ve afectado por las condiciones del Pacífico y el Caribe, con vientos ecuatoriales y alisios, con nubosidad y lluvias débiles, con temperaturas promedio que van de los 10 a los 20 grados.

Mientras que en el Valle Central Occidental el clima depende de la altura, ya que en las partes bajas el clima es seco, en las medias es templado y en las altas predomina es el frío y las lluvias, con temperaturas promedio desde los 16 y hasta los 26 grados.

En ambos valles, las precipitaciones están presentes de abril a noviembre, con una pequeña disminución en junio. De diciembre a marzo es la temporada seca.

En la Zona Norte, en la que está incluida la mayor parte de la provincia de Alajuela, se caracteriza por las lluvias abundantes en el transcurso del año y temperaturas promedio que van de los 20 a los 30 grados.

Cabe mencionar que las lluvias en la Zona Norte es de contrastes debido tanto elementos climáticos como factores geográficos como lo son el relieve montañoso, llanuras extensas y el lago de Nicaragua, el cual modera las temperaturas, modifica el flujo de los vientos y es factor importante en el ciclo hidrológico de la región.

En la parte más al suroeste del departamento es la que se ubica la subregión del Pacífico Norte, particularmente en la llamada unidad continental que está formada por la Cordillera de Guanacaste y la Cordillera de Tilarán, con una altitud media de mil metros sobre el nivel del mar.

El Pacífico Norte tiene grupos climáticos que van desde el templado hasta el tropical seco, mismos que son modificados por factores geográficos y se caracteriza por ser una de las zonas más secas y cálidas del país, con temperaturas difícilmente bajan de los 20 grados y superan con facilidad los 30 grados.

Sin embargo, es en la unidad continental donde más precipitaciones y bajas temperaturas se reportan en esta subregión, con una temporada de lluvias que va de abril a noviembre y un estado del tiempo promedio de 25 grados en el día y 17 grados durante la noche.

(Municipalidad de Alajuela)

Los dos “climas” de Costa Rica

Costa Rica está muy cerca del Trópico de Cáncer, lo que ubica al país centroamericano en una zona tropical.

Sin embargo, el clima tropical en tierras costarricenses cambia por diferentes factores tales como el relieve, es decir, montañas, llanuras y mesetas; la condición ístmica; y la influencia oceánica, como lo son vientos o brisas marinas, la temperatura de las corrientes marinas y la circulación general de la atmósfera.

El IMN divide a Costa Rica en dos grandes regiones climáticas: el Régimen Pacífico y el Régimen Caribe.

El Régimen Caribe se caracteriza por tener dos periodos de precipitaciones el primero va de mayo a agosto y el segundo de noviembre a enero. El mes más lluvioso en esta temporada es diciembre, las precipitaciones ocurren con mayor regularidad en las mañanas y en las noches.

Esta zona no cuenta una estación seca definida, pues incluso en los meses menos lluviosos, la precipitación es considerable, los cuales son febrero y marzo, así como septiembre y octubre.

Por su parte, el Régimen Pacífico cuenta una época seca y lluviosa definida. La seca va desde diciembre y hasta marzo, mientras que la lluvias suceden entre mayo y octubre. Las precipitaciones ocurren regularmente en las tardes y en las noches.