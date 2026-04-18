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Washington D. C.: la predicción del tiempo para este 18 de abril

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

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Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 18 de abril?, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Washington D. C.

La probabilidad de precipitaciones para este sábado en Washington D. C. es de 0% durante el día y del 80% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 48% en el transcurso del día y del 71% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 30 grados y un mínimo de 12 grados en esta región. Los rayos UV se pronostica alcanzarán un nivel de hasta 8.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 41 kilómetros por hora en el día y los 41 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Washington D. C. (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Washington D. C. (Imagen ilustrativa Infobae)

Washington D.C. es la ciudad capital de Estados Unidos, ubicada al noreste del país norteamericano, junto al río Potomac, rodeado de los estados de Maryland y Virginia.

El clima en la capital estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, lo que significa que es cálido todo el año, con una pequeña estación seca y una predominantemente temporada de lluvias.

Las temperaturas más calientes se sienten en julio, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y febrero cuando el clima frío predomina al grado de alcanzar los cero grados.

En tanto, el mes con más lluvias es mayo.

(Reuters)
(Reuters)

El clima en Estados Unidos

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos tiene de una gran variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos grandes climas: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

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