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Taiwan Weighted pierde 1,93% en la apertura de la jornada este 30 de marzo

Inicio de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el Taiwan Weighted, que inaugura la sesión bursátil del lunes 30 de marzo con notables caídas del 1,93%, hasta los 32.474,16 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día respecto de jornadas previas, el selectivo acumula tres sesiones seguidas en caída.

Teniendo en cuenta la última semana, el Taiwan Weighted anota una disminución del 0,76%. El Taiwan Weighted se sitúa un 8,3% por debajo de su máximo en lo que va de año (35.414,49 puntos) y un 10,65% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

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