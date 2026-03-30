Nikkei 225: el principal índice de Japón cerró a la baja este 30 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el Nikkei 225, que acabó la jornada del lunes 30 de marzo con fuertes bajadas del 3,06%, hasta los 51.737,86 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 52.054,68 puntos y un volumen mínimo de 50.566,99 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,86%.

En los últimos siete días, el Nikkei 225 acumula un ascenso 0,43%, de manera que desde hace un año todavía mantiene un incremento del 36,71%. El Nikkei 225 se sitúa un 12,09% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 1,21% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).