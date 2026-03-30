Índice bursátil Russel 2000 registró pérdida de 1,46% este 30 de marzo

Día en negativo para el Russell 2000, que cerró rueda bursátil del lunes 30 de marzo con notables bajadas del 1,46%, hasta los 2.414,01 puntos. En su entorno bursátil anotó la cifra máxima de 2.467,01 puntos y la cifra mínima de 2.404,99 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,51%.
Con respecto a los últimos siete días, el Russell 2000 acumula una disminución del 3,22%. El Russell 2000 se sitúa un 11,21% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.718,77 puntos)