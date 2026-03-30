Índice bursátil Russel 2000 registró pérdida de 1,46% este 30 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el Russell 2000, que cerró rueda bursátil del lunes 30 de marzo con notables bajadas del 1,46%, hasta los 2.414,01 puntos. En su entorno bursátil anotó la cifra máxima de 2.467,01 puntos y la cifra mínima de 2.404,99 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,51%.

Con respecto a los últimos siete días, el Russell 2000 acumula una disminución del 3,22%. El Russell 2000 se sitúa un 11,21% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.718,77 puntos)