Noticias

Cotización del ATX: el principal índice de Austria gana terreno al cierre de operaciones este 30 de marzo

Cierre de sesión ATX: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva jornada para el ATX, que cerró la sesión del lunes 30 de marzo con leves ascensos del 0,44%, hasta los 5.293,88 puntos. En su entorno bursátil anotó un máximo de 5.297,52 puntos y un mínimo de 5.235,49 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,17%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el ATX registra un incremento 0,63%, por ello desde hace un año aún conserva una subida del 29,87%. El ATX se sitúa un 9,05% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 1,91% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.194,82 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Austria

Últimas Noticias

Actividad bursátil: AEX registra ganancias de 0,44% al cierre de los mercados de este 30 de marzo

Cierre de operaciones AEX: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Actividad bursátil: AEX registra ganancias de 0,44% al cierre de los mercados de este 30 de marzo

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura estable, Sheinbaum pide no preocuparse ante el mercado global

La presidenta aseguró en su conferencia matutina que la situación cambiaria no implica riesgos para la economía nacional

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura estable, Sheinbaum pide no preocuparse ante el mercado global

Acciones suizas suben; así fue el cierre del Swiss Market este 30 de marzo

Cierre de sesión Swiss Market: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Acciones suizas suben; así fue el cierre del Swiss Market este 30 de marzo

IBEX 35 de España cerró con alza de 0,98% este 30 de marzo

Cierre de operaciones IBEX 35: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

IBEX 35 de España cerró con alza de 0,98% este 30 de marzo

BEL-20 INDEX se mueve en terreno verde al finalizar la sesión de este 30 de marzo

Cierre de sesión BEL-20 INDEX: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

BEL-20 INDEX se mueve en terreno verde al finalizar la sesión de este 30 de marzo