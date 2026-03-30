Cotización del ATX: el principal índice de Austria gana terreno al cierre de operaciones este 30 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva jornada para el ATX, que cerró la sesión del lunes 30 de marzo con leves ascensos del 0,44%, hasta los 5.293,88 puntos. En su entorno bursátil anotó un máximo de 5.297,52 puntos y un mínimo de 5.235,49 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,17%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el ATX registra un incremento 0,63%, por ello desde hace un año aún conserva una subida del 29,87%. El ATX se sitúa un 9,05% por debajo de su máximo del presente año (5.820,55 puntos) y un 1,91% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.194,82 puntos).