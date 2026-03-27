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Taiwan Weighted pierde 1,87% en la apertura de operaciones este 27 de marzo

Inicio de sesión Taiwan Weighted: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Taiwan Weighted, que inaugura la jornada en los mercados del viernes 27 de marzo con notables caídas del 1,87%, hasta los 32.812,70 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con fechas anteriores, el selectivo invierte la cotización de la sesión previa, donde obtuvo una subida del 0,34%, sin poder establecer una clara tendencia.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el Taiwan Weighted acumula una bajada del 2,6%. El Taiwan Weighted se sitúa un 7,35% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 11,8% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

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