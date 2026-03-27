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El Russell 2000 inicio operaciones este 27 de marzo con baja de 0,55%

Apertura de sesión Russell 2000: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el Russell 2000, que empieza rueda bursátil del viernes 27 de marzo con leves caídas del 0,55%, hasta los 2.479,60 puntos, tras la apertura. Si comparamos el dato con días previos, el indicador encadena dos fechas sucesivas cayendo.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Russell 2000 acumula una subida del 1,69%. El Russell 2000 se sitúa un 8,8% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 1,69% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.438,45 puntos).

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