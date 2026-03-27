El Russell 2000 inicio operaciones este 27 de marzo con baja de 0,55%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el Russell 2000, que empieza rueda bursátil del viernes 27 de marzo con leves caídas del 0,55%, hasta los 2.479,60 puntos, tras la apertura. Si comparamos el dato con días previos, el indicador encadena dos fechas sucesivas cayendo.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Russell 2000 acumula una subida del 1,69%. El Russell 2000 se sitúa un 8,8% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 1,69% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.438,45 puntos).