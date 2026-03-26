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Hang Seng pierde 0,6% tras el inicio de la jornada

Apertura de sesión Hang Seng (Hong Kong): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el Hang Seng (Hong Kong), que comienza la jornada financiera del jueves 26 de marzo con ligeras caídas del 0,6%, hasta los 25.185,02 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a los cambios de este día respecto de días anteriores, el selectivo con este dato corta la racha positiva que llevaba en las dos jornadas anteriores.

Si consideramos los datos de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) acumula una bajada del 1,24%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 9,95% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 3,29% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.382,47 puntos).

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