Hang Seng: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 26 de marzo

Día en negativo para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la jornada del jueves 26 de marzo con notables descensos del 1,89%, hasta los 24.856,43 puntos. El selectivo marcó un volumen máximo de 25.278,03 puntos y un mínimo de 24.793,10 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,92%.
En relación a la rentabilidad de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) marca una bajada del 2,53%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 11,13% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 1,94% por encima de su valoración mínima del año en curso (24.382,47 puntos).