Spotify España: estas son las 10 canciones más escuchadas del día

El cantante español Quevedo durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest de la Ciudad de México el domingo 26 de noviembre de 2023. (Foto AP/Alejandro Godínez)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que dicho servicio de streaming musical ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público español.

Lo favorito de los escuchas

El cantante canario Quevedo durante su actuación en el Share Festival Barcelona. (Kike Rincón - Europa Press)

1. SCANDIC

Quevedo

El tema de Quevedo es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 439.548 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. NI BORRACHO

Quevedo

El cantante español Quevedo durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest. (Foto AP/Alejandro Godínez)

«NI BORRACHO», interpretado por Quevedo, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 313.283 reproducciones.

3. KOKO

Omar Courtz

La nueva producción de Omar Courtz se vende como pan caliente. Ya lleva 279.830 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 3.

4. FOREVER TU GANTEL (w Ñengo Flow)

Omar Courtz

Un número tan favorable como 277.577 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Omar Courtz va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el cuarto puesto.

5. SUPERESTRELLA

Aitana

La cantante española Aitana. (Europa Press)

«SUPERESTRELLA» de Aitana se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 238.637 reproducciones, motivo por el cual sigue en la quinta posición.

6. Dardos (w Prince Royce)

Romeo Santos

Captura de video cedida por Sony Music Latin que muestra a los cantantes Prince Royce y Romeo Santos, durante el video de la canción 'Better Late Than Never'. (EFE/Sony Music Latin)

Tras acumular 235.084 reproducciones, «Dardos (w Prince Royce)» de Romeo Santos se mantiene en sexto lugar.

7. MUCHACHA (w Rvfv, Kreamly)

Aissa

«MUCHACHA (w Rvfv, Kreamly)» se ubica en la séptima posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 214.493, lo que marca un hito en la carrera musical de Aissa.

8. LA VILLA (w Kapo, Gangsta)

Ryan Castro

El cantante y compositor colombiano Ryan Castro. (IG: @ryancastrro)

«LA VILLA (w Kapo, Gangsta)» de Ryan Castro pierde fuerza. Hoy solo cosecha 210.485 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el octavo puesto, lo que apunta a que va de salida.

9. WO OH OH (w ROA)

Omar Courtz

«WO OH OH (w ROA)» de Omar Courtz va en descenso: ya llega al noveno lugar. Sus 210.094 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

10. Dichavate (w Rey Tony, Helabusador, JipMusic Global, Dj Honda)

Ya Ice Dilan

Esta es la canción de Ya Ice Dilan que se ubica en el décimo lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 206.697 reproducciones.

Los artistas y canciones más escuchados en España durante el último año

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Myke Towers se ha consolidado como el artista más escuchado en España durante 2024, según un informe reciente. Con éxitos como “La Falda”, el reguetonero puertorriqueño ha logrado captar la atención del público, destacándose como una figura influyente en el género urbano. Este logro lo coloca por delante de otros artistas populares como Bad Bunny y Feid, quienes ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente en el ranking de popularidad.

En cuanto a las canciones más reproducidas en el país, el tema “Si Antes Te Hubiera Conocido” de KAROL G lidera la lista. Esta balada urbana ha conquistado a la audiencia española, manteniéndose en el primer puesto durante varios meses. Le sigue “LUNA” de Feid, mientras que “LA FALDA” de Myke Towers ocupa el tercer lugar. Completan el top cinco “BADGYAL” de SAIKO, JC Reyes y Dei V y “X’CLUSIVO - REMIX” de Gonzy, SAIKO y Arcángel.

El panorama musical en España durante 2024 ha estado marcado por una notable diversidad, con la presencia de artistas emergentes y colaboraciones que han marcado tendencia. Además de Myke Towers, otros nombres destacados en el ámbito musical incluyen a SAIKO, Quevedo, Anuel AA y KAROL G, lo que demuestra que el reguetón y el trap continúan siendo los géneros preferidos por el público español.

Este año, la música urbana ha mantenido su dominio en las listas de reproducción, reflejando un cambio en las preferencias musicales del país. La influencia de artistas internacionales y la producción local han contribuido a un paisaje sonoro vibrante y en constante evolución, que sigue capturando la atención de los oyentes en España.