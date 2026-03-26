El Nikkei 225 sube 0,38% tras la apertura de operaciones este 26 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el Nikkei 225, que inaugura la jornada en los mercados del jueves 26 de marzo con leves subidas del 0,38%, hasta los 53.953,25 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con días pasados, el índice encadena tres fechas sucesivas en verde.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nikkei 225 anota una bajada 2,33%; sin embargo en términos interanuales mantiene aún un incremento del 45,61%. El Nikkei 225 se sitúa un 8,32% por debajo de su máximo en lo que va de año (58.850,27 puntos) y un 5,55% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).