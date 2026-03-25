Índice Russell 2000 cierra jornada este 25 de marzo con ganancia de 1,23%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión de alzas para el Russell 2000, que acabó la jornada en los mercados del miércoles 25 de marzo con subidas del 1,23%, hasta los 2.536,38 puntos. El indicador anotó un máximo de 2.547,93 puntos y la cifra mínima de 2.518,35 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,16%.

Con respecto a la última semana, el Russell 2000 marca una subida del 2,33%. El Russell 2000 se sitúa un 6,71% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 4,02% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.438,45 puntos).