Índice Russell 2000 cierra jornada este 25 de marzo con ganancia de 1,23%

Sesión de alzas para el Russell 2000, que acabó la jornada en los mercados del miércoles 25 de marzo con subidas del 1,23%, hasta los 2.536,38 puntos. El indicador anotó un máximo de 2.547,93 puntos y la cifra mínima de 2.518,35 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,16%.
Con respecto a la última semana, el Russell 2000 marca una subida del 2,33%. El Russell 2000 se sitúa un 6,71% por debajo de su máximo del presente año (2.718,77 puntos) y un 4,02% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.438,45 puntos).