Apertura del Hang Seng: en terreno positivo este 25 de marzo

Buena apertura para el Hang Seng (Hong Kong), que empieza la sesión del miércoles 25 de marzo con incrementos del 0,86%, hasta los 25.278,86 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a días previos, el índice bursátil suma dos fechas seguidas en valores positivos.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) registra una disminución del 2,87%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 9,62% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 3,68% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (24.382,47 puntos).