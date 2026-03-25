Apertura del Hang Seng: en terreno positivo este 25 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el Hang Seng (Hong Kong), que empieza la sesión del miércoles 25 de marzo con incrementos del 0,86%, hasta los 25.278,86 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a días previos, el índice bursátil suma dos fechas seguidas en valores positivos.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) registra una disminución del 2,87%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 9,62% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 3,68% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (24.382,47 puntos).