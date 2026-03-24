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Hang Seng ganó 2,79% tras el cierre de la jornada este 24 de marzo

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la sesión del martes 24 de marzo con fuertes subidas del 2,79%, hasta los 25.063,71 puntos. El índice marcó un máximo de 25.077,09 puntos y un volumen mínimo de 24.555,50 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,08%.

Con respecto a la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) registra una bajada del 3,11%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 10,38% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 2,79% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.382,47 puntos).

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