BSE Sensex 30: la bolsa de valores de la India abrió con terreno positivo este 24 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el BSE Sensex 30, que inaugura la jornada en los mercados del martes 24 de marzo con grandes incrementos del 1,32%, hasta los 73.657,88 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a jornadas pasadas, el índice invierte el resultado de la jornada anterior, en el que finalizó con un descenso del 0,44%, mostrando que por ahora no es posible determinar una tendencia.

Con respecto a los últimos siete días, el BSE Sensex 30 anota una bajada 3,17%, por ello en el último año aún acumula una disminución del 4,7%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 14,11% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 1,32% por encima de su valoración mínima del año en curso (72.696,39 puntos).