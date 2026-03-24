BSE Sensex 30 ganó un 1,89% tras el cierre de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en positivo para el BSE Sensex 30, que terminó la sesión de mercado del martes 24 de marzo con fuertes subidas del 1,89%, hasta los 74.068,45 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 74.489,39 puntos y la cifra mínima de 73.084,46 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,89%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 marca una bajada 2,63% y en el último año todavía mantiene una disminución del 4,17%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 13,63% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos) y un 1,89% por encima de su cotización mínima del año en curso (72.696,39 puntos).