BSE Sensex 30 ganó un 1,89% tras el cierre de la jornada

Sesión en positivo para el BSE Sensex 30, que terminó la sesión de mercado del martes 24 de marzo con fuertes subidas del 1,89%, hasta los 74.068,45 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 74.489,39 puntos y la cifra mínima de 73.084,46 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,89%.
En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 marca una bajada 2,63% y en el último año todavía mantiene una disminución del 4,17%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 13,63% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos) y un 1,89% por encima de su cotización mínima del año en curso (72.696,39 puntos).