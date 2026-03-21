Las películas de Netflix en España para engancharse este día

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Si no sabes qué ver, el ranking de las películas más vistas en Netflix España puede darte una pista. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes de donde escoger.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más conocido en el planeta. Desde 1997, año de su creación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un aumento continuo, a excepción de los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

Ranking de las películas más populares de Netflix España

1. La bestia

El Doctor Nate Samuels, que se ha quedado viudo recientemente, regresa a Sudáfrica, lugar en el que conoció a su mujer, para visitar una reserva de animales con sus hijas. Pero lo que empieza siendo un viaje curativo se convierte en una lucha por la supervivencia cuando un león que ha escapado de unos cazadores furtivos empieza a seguirles.

2. Máquina de guerra (War Machine)

En una última misión agotadora durante el entrenamiento para ser ranger, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad contra una gigantesca máquina asesina de otro mundo.

3. The Shipping News

4. Made in Korea (메이드 인 코리아)

Un hombre movido por la ambición de riqueza y poder y un fiscal que lo sacrifica todo para detenerlo: una historia que se desarrolla en el torbellino de una época turbulenta.

5. 27 vestidos

Jane, la eterna dama de honor lo ha sido hasta 27 veces pero nunca la novia, debe hacer frente a su peor pesadilla cuando su hermana se compromete con el hombre de sus suenos. A Jane le encanta acudir a bodas y ayudar a la novia en su dia mas especial. Esta enamorada de su jefe, pero el dia que se decide a confesarle su amor, su atractiva y caprichosa hermana, a la que siempre ha cuidado, entra en escena.

6. Torrente, el brazo tonto de la ley

7. La Joven Francesa (French Girl)

Sigue a Gordon Kinski, un maestro de secundaria de Brooklyn, que va con su novia y chef Sophie Tremblay a su ciudad natal de la ciudad de Quebec, donde está probando para el restaurante de 3 estrellas Michelin del superchef Ruby Collins.

8. Nop

Dos rancheros de un remoto pueblo del interior de California hacen un descubrimiento tan insólito como escalofriante.

9. El espantatiburones

Oscar es un pececito de verbo rapido que suena con ser un pez gordo. Pero sus suenos le meten en agua estancada cuando una gran mentira le convierte en un improbable heroe. Al principio los demas peces se tragan el anzuelo de Oscar y le llueve la fama y la fortuna. Todo va con la marea a favor hasta que empieza a quedar claro que la historia que ha propagado Oscar de que es el gran defensor del atolon hace agua por todas partes. El pececito descubre que ser un heroe significa que su vida esta de rebajas: su mentira le va a convertir en la pesca del dia. Oscar debe aprender a navegar entre dos aguas para volver a encontrar la corriente a su favor.

10. Louis Theroux: Dentro de la machosfera (Louis Theroux: Inside the Manosphere)

El aclamado documentalista accede de forma exclusiva y sin censura a una red de masculinidad radical en auge e investiga a los controvertidos influencers que la impulsan.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.