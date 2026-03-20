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Índice PSI 20 inicia operaciones con números positivos este 20 de marzo

Apertura de sesión PSI 20: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el PSI 20, que comienza la jornada del viernes 20 de marzo con grandes bajadas del 1,75%, hasta los 8.974,53 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a los cambios de este día con respecto a días anteriores, el indicador encadena dos fechas seguidas en negativo.

En los últimos siete días, el PSI 20 acumula una bajada 1,94%; por contra en el último año aún mantiene un ascenso del 32,49%. El PSI 20 se sitúa un 3,46% por debajo de su máximo en lo que va de año (9.295,90 puntos) y un 6,83% por encima de su valoración mínima del año en curso (8.400,46 puntos).

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