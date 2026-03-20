Hang Seng: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 20 de marzo

Día adverso para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la jornada del viernes 20 de marzo con grandes bajadas del 2,87%, hasta los 25.277,32 puntos. El selectivo llegó a la cifra máxima de 25.563,88 puntos y un volumen mínimo de 25.121,46 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,73%.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) registra una disminución del 1,71%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 9,62% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 0,11% por encima de su valoración mínima del año en curso (25.249,48 puntos).