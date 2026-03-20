Hang Seng: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 20 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la jornada del viernes 20 de marzo con grandes bajadas del 2,87%, hasta los 25.277,32 puntos. El selectivo llegó a la cifra máxima de 25.563,88 puntos y un volumen mínimo de 25.121,46 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,73%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) registra una disminución del 1,71%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 9,62% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 0,11% por encima de su valoración mínima del año en curso (25.249,48 puntos).