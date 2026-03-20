Dólar: cotización de apertura hoy 20 de marzo en Guatemala

El dólar estadounidense se cotiza al inicio del día a 7,65 quetzales en promedio, de manera que implicó un cambio del 2,07% comparado con los 7,50 quetzales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota un descenso 0,06% aunque, por el contrario, en términos interanuales acumula aún un incremento del 1,91%.

Comparando este dato con el de fechas pasadas, encadena dos jornadas consecutivas de subida. La volatilidad referente a estos siete días es de 19,41%, que es una cifra sutilmente superior al dato de volatilidad anual (18,54%), por lo tanto el valor experimenta mayores alteraciones que la tendencia general.