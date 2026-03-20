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BSE Sensex 30 ganó un 0,44% tras el cierre de operaciones

Cierre de operaciones BSE Sensex 30: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión de alzas para el BSE Sensex 30, que acabó la sesión del viernes 20 de marzo con ascensos del 0,44%, hasta los 74.532,96 puntos. El índice marcó un volumen máximo de 75.286,39 puntos y la cifra mínima de 74.385,04 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,2%.

En la última semana, el BSE Sensex 30 anota una disminución 0,04%, de modo que en el último año acumula aún un descenso del 4,43%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 13,09% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos) y un 0,44% por encima de su valoración mínima del año en curso (74.207,24 puntos).

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