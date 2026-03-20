BSE Sensex 30 ganó un 0,44% tras el cierre de operaciones

Sesión de alzas para el BSE Sensex 30, que acabó la sesión del viernes 20 de marzo con ascensos del 0,44%, hasta los 74.532,96 puntos. El índice marcó un volumen máximo de 75.286,39 puntos y la cifra mínima de 74.385,04 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,2%.
En la última semana, el BSE Sensex 30 anota una disminución 0,04%, de modo que en el último año acumula aún un descenso del 4,43%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 13,09% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos) y un 0,44% por encima de su valoración mínima del año en curso (74.207,24 puntos).