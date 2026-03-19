Hang Seng: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 19 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el Hang Seng (Hong Kong), que terminó rueda bursátil del jueves 19 de marzo con notables bajadas del 2,02%, hasta los 25.500,58 puntos. El índice marcó un volumen máximo de 25.737,83 puntos y la cifra mínima de 25.449,06 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,12%.

Con respecto a la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) acumula una disminución del 0,84%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 8,82% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 0,99% por encima de su valoración mínima del año en curso (25.249,48 puntos).