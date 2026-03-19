Hang Seng: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 19 de marzo

Sesión negativa para el Hang Seng (Hong Kong), que terminó rueda bursátil del jueves 19 de marzo con notables bajadas del 2,02%, hasta los 25.500,58 puntos. El índice marcó un volumen máximo de 25.737,83 puntos y la cifra mínima de 25.449,06 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,12%.
Con respecto a la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) acumula una disminución del 0,84%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 8,82% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 0,99% por encima de su valoración mínima del año en curso (25.249,48 puntos).