AEX retrocede 1,27% al finalizar la jornada de este 18 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el AEX, que terminó la sesión de mercado del miércoles 18 de marzo con notables bajadas del 1,27%, hasta los 999,98 puntos. El índice bursátil marcó la cifra máxima de 1.017,86 puntos y un volumen mínimo de 996,10 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,14%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el AEX marca un descenso 0,29%; pero desde hace un año aún acumula un incremento del 9,31%. El AEX se sitúa un 2,92% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 3,62% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (965,03 puntos).