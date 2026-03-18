AEX retrocede 1,27% al finalizar la jornada de este 18 de marzo

Día bajista para el AEX, que terminó la sesión de mercado del miércoles 18 de marzo con notables bajadas del 1,27%, hasta los 999,98 puntos. El índice bursátil marcó la cifra máxima de 1.017,86 puntos y un volumen mínimo de 996,10 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,14%.
En relación a la rentabilidad de la última semana, el AEX marca un descenso 0,29%; pero desde hace un año aún acumula un incremento del 9,31%. El AEX se sitúa un 2,92% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 3,62% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (965,03 puntos).