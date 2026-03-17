Hang Seng de Hong Kong comienza operaciones en terrenos positivos este 17 de marzo

Inicio de jornada de subida para el Hang Seng (Hong Kong), que inaugura rueda bursátil del martes 17 de marzo con notables ascensos del 2,24%, hasta los 26.035,21 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a jornadas anteriores, el indicador pone el fin a tres sesiones de tendencia plana.
En relación a la rentabilidad de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) anota un ascenso del 2,47%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 6,91% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 3,11% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (25.249,48 puntos).