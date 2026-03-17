Hang Seng cerró operaciones/la jornada con ganancias este 17 de marzo

Positiva sesión para el Hang Seng (Hong Kong), que acabó la sesión de mercado del martes 17 de marzo con notables ascensos del 1,58%, hasta los 25.868,54 puntos. El índice llegó a la cifra máxima de 26.250,14 puntos y un volumen mínimo de 25.844,95 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,54%.
En los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) marca un ascenso del 1,81%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 7,51% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 2,45% por encima de su valoración mínima del año en curso (25.249,48 puntos).