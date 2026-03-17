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BSE Sensex 30 ganó un 0,75% tras el cierre de operaciones

Cierre de sesión BSE Sensex 30: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en positivo para el BSE Sensex 30, que terminó la sesión bursátil del martes 17 de marzo con ascensos del 0,75%, hasta los 76.070,84 puntos. El índice marcó un volumen máximo de 76.304,26 puntos y un volumen mínimo de 75.324,73 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,28%.

Con respecto a los últimos siete días, el BSE Sensex 30 acumula un descenso 2,73%; por contra desde hace un año acumula aún un incremento del 0,82%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 11,3% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 2,02% por encima de su valoración mínima del año en curso (74.563,92 puntos).

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