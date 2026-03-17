BSE Sensex 30 ganó un 0,75% tras el cierre de operaciones

Día en positivo para el BSE Sensex 30, que terminó la sesión bursátil del martes 17 de marzo con ascensos del 0,75%, hasta los 76.070,84 puntos. El índice marcó un volumen máximo de 76.304,26 puntos y un volumen mínimo de 75.324,73 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,28%.
Con respecto a los últimos siete días, el BSE Sensex 30 acumula un descenso 2,73%; por contra desde hace un año acumula aún un incremento del 0,82%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 11,3% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 2,02% por encima de su valoración mínima del año en curso (74.563,92 puntos).