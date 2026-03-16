Hang Seng ganó 1,45% tras el cierre de la jornada este 16 de marzo

Positiva sesión para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la sesión de mercado del lunes 16 de marzo con subidas del 1,45%, hasta los 25.834,02 puntos. El índice marcó la cifra máxima de 25.856,73 puntos y un mínimo de 25.317,81 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,08%.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) anota un ascenso del 1,67%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 7,63% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 2,32% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (25.249,48 puntos).