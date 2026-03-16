Apple Colombia: las 10 canciones más reproducidas hoy

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público colombiano.

Lo más escuchado

1. Pico Y Chao (W Sound 08)

W Sound, Kris R. y Ovy On the Drums

El sencillo más reciente de W Sound, Kris R. y Ovy On the Drums ya se vislumbra como un nuevo clásico. Pico Y Chao (W Sound 08) entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. Vete

Bad Bunny

Vete de Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. GANAS

Kris R.

Lo más nuevo de Kris R., GANAS, entra directamente al tercer lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

4. TUKI TUKI

Kris R. y GeezyDee

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Kris R. y GeezyDee. Quizás por esto es que TUKI TUKI debuta en el ranking directamente en la cuarta posición.

5. CHÉVERE (premium_remix)

ARIA VEGA y Ryan Castro

Cosechar éxitos es sinónimo de ARIA VEGA y Ryan Castro. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada CHÉVERE (premium_remix), debute en el quinto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

6. PERRO NEGRO

Bad Bunny y Feid

PERRO NEGRO de Bad Bunny y Feid se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la sexta posición.

7. PH

Kris R.

PH de Kris R. se mantiene en séptimo lugar.

8. Yonaguni

Bad Bunny

Yonaguni, interpretado por Bad Bunny, sigue en el octavo lugar de la lista.

9. LA VILLA

Ryan Castro, Kapo y Gangsta

En noveno lugar, continúa LA VILLA de Ryan Castro, Kapo y Gangsta.

10. Efecto

Bad Bunny

Efecto se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La experiencia Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (Apple)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.