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Apertura del BSE Sensex 30: abrió operaciones a la baja este 16 de marzo

Inicio de sesión BSE Sensex 30: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el BSE Sensex 30, que empieza la jornada financiera del lunes 16 de marzo con leves descensos del 0,14%, hasta los 74.461,53 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el valor con fechas pasadas, el índice bursátil acumula cuatro jornadas consecutivas en caída.

Si consideramos los datos de la última semana, el BSE Sensex 30 anota un descenso 4%, por lo que en términos interanuales mantiene aún una bajada del 1,12%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 13,18% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos)

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