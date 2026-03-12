Apertura del BSE Sensex 30: abrió operaciones a la baja este 12 de marzo

Día bajista para el BSE Sensex 30, que comienza rueda bursátil del jueves 12 de marzo con notables caídas del 1,08%, hasta los 76.037,30 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de fechas pasadas, el índice bursátil encadena dos sesiones consecutivas en números rojos.
En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 registra un descenso 4,97%; por contra en términos interanuales aún conserva un ascenso del 2,99%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 11,34% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos)