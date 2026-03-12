Noticias

Apertura del BSE Sensex 30: abrió operaciones a la baja este 12 de marzo

Apertura de sesión BSE Sensex 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el BSE Sensex 30, que comienza rueda bursátil del jueves 12 de marzo con notables caídas del 1,08%, hasta los 76.037,30 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de fechas pasadas, el índice bursátil encadena dos sesiones consecutivas en números rojos.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 registra un descenso 4,97%; por contra en términos interanuales aún conserva un ascenso del 2,99%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 11,34% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos)

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en India

Últimas Noticias

Resultados del Powerball hoy miércoles, 11 de marzo de 2026: números ganadores del último sorteo

Aquí los resultados del más reciente sorteo de esta lotería estadounidense y averigüe si ha sido uno de los afortunados

Resultados del Powerball hoy miércoles,

Prime Video Estados Unidos: ‘Melania’ se roba el primer lugar del ranking de las producciones más vistas del momento

En la actualidad, Prime Video y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Prime Video Estados Unidos: ‘Melania’

España: las predicciones del tiempo en Sevilla este 12 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

España: las predicciones del tiempo

Temperaturas en Málaga: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Temperaturas en Málaga: prepárate antes

‘Drácula’ domina el top 10 de las películas más vistas del momento en Prime Video en España

En la guerra por el streaming, Prime Video sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estos títulos

‘Drácula’ domina el top 10