¿Cuál es el precio del dólar hoy en México? Peso se deprecia en la apertura del miércoles 11 de marzo del 2026

Conoce cómo se cotiza el dólar en México este miércoles 11 de marzo del 2026.

El peso mexicano inició la jornada del miércoles 11 de marzo bajo presión, situándose en el cuarto lugar entre las monedas emergentes con mayores pérdidas frente al dólar, de acuerdo con el análisis matutino del Grupo Financiero Monex.

Este comportamiento se produjo en un contexto de mayor aversión al riesgo, donde los inversores continuaron demandando dólares como activo de refugio ante la persistente incertidumbre geopolítica.

El tipo de cambio USD/MXN se ubicó en 17,59 pesos mexicanos en el arranque de operaciones, apenas 0,03% menos que los 17,60 pesos del día anterior, según cifras de Dow Jones.

Pese a la presión reciente, el dólar acumuló un descenso semanal de 0,76% y mantiene una caída interanual de 14,02%, reflejando una trayectoria de fortalecimiento del peso mexicano frente al activo estadounidense en los últimos doce meses.

En un panorama más amplio, Monex detalló que el dólar, medido por el índice DXY, extendió su recuperación y alcanzó un máximo intradía de 99,18 puntos. La incertidumbre geopolítica persiste y los operadores no observan avances hacia un alto al fuego en la región de conflicto, lo que refuerza la demanda de activos refugio.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es una de las monedas más negociadas en América Latina en los mercados internacionales. (Cuartoscuro)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.