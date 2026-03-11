Apertura del índice BSE Sensex 30 este 11 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el BSE Sensex 30, que empieza la jornada en los mercados del miércoles 11 de marzo con una variación del 0,11%, hasta los 78.120,95 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de jornadas pasadas, el índice gira las tornas respecto del de la jornada anterior, cuando se anotó un ascenso del 1,71%, demostrándose incapaz de establecer una tendencia estable.

Con respecto a la última semana, el BSE Sensex 30 registra una disminución 1,26%; aunque desde hace un año aún acumula un incremento del 5,53%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 8,91% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos) y un 0,72% por encima de su valoración mínima del año en curso (77.566,16 puntos).