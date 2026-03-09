Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

1. Los dinosaurios (The Dinosaurs)

Desde los primeros dinosaurios hasta los últimos, esta gloriosa serie documental examina sus 165 millones de años en la Tierra y las fuerzas que moldearon su evolución.

2. El asesino de TikTok

En este documental, una familia lucha por esclarecer la desaparición de una mujer de 42 años en Gandía y la implicación de un popular creador de TikTok al que conoció de viaje.

3. Girl from Nowhere: The Reset (เดกใหม The Reset)

En un nuevo universo, la enigmática Nanno se hace pasar por alumna de intercambio y vuelve el poder, la culpa y el deseo contra los abusadores.

4. Los Bridgerton

Inspirada en las exitosas novelas, esta serie presenta a los ocho inseparables hermanos de la poderosa familia Bridgerton y sus intentos por encontrar el amor.

5. Novio a la carta (월간남친)

Seo Mi-rae vive absorbida por el trabajo sin tiempo para el amor hasta que un servicio de citas despierta sentimientos que creía dormidos y abre la puerta a un posible romance.

6. Vladimir

Una profesora de inglés se obsesiona con un nuevo y apuesto compañero. Su matrimonio y su vida profesional, ya complicados, se ven sumidos en el caos total.

7. Baki-Dou: El samurái invencible (刃牙道)

Baki y los luchadores de la arena subterránea deben combatir una amenaza que regresa de la muerte: Musashi Miyamoto, el mejor samurái de Japón.

8. La luz que aún nos guía (샤이닝)

Un amor adolescente los unió, pero la vida los separó. Diez años después, unos jóvenes se reencuentran para afrontar el desamor, el presente y nuevos desafíos.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.