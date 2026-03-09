Noticias

BSE Sensex 30 abrió con tendencia negativa este 9 de marzo

Inicio de sesión BSE Sensex 30: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el BSE Sensex 30, que empieza la sesión del lunes 9 de marzo con grandes bajadas del 3,08%, hasta los 76.490,44 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de días pasados, el indicador suma dos jornadas seguidas en caída.

Si consideramos los datos de la última semana, el BSE Sensex 30 acumula una disminución 5,9%; por contra en el último año acumula aún un incremento del 3,2%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 10,81% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos)

