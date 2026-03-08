Top 10 Prime Video Colombia: ‘Cuando el cielo se equivoca’ encabeza el ranking de las películas más reproducidas

Good Fortune presenta un nuevo tráiler.

Semana a semana, Prime Video publica su top con las películas más reproducidos en Colombia, con nuevos filmes que salen, otros que entran y unos cuantos que se mantienen reflejando lo que más engancha a la audiencia.

Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde elegir.

Ya sea porque acaban de salir de carteleras, porque se viralizaron en redes sociales o se encuentra en una racha de popularidad, estos títulos marcan tendencia entre la audiencia hispanohablante.

1. Cuando el cielo se equivoca (Good Fortune)

Gabriel (Keanu Reeves), un ángel bienintencionado, pero bastante inepto, baja a la Tierra con el propósito de ayudar a Arj (Aziz Ansari), un organizador de conciertos en apuros y Jeff (Seth Rogen), un rico inversor de capital riesgo. Aunque las intenciones del angelical Gabriel son buenas, las consecuencias de sus actos no serán las esperadas

2. Cazadores del fin del mundo (Afterburn)

Un grupo de cazadores de tesoros postapocalípticos busca reliquias antiguas en una Tierra que ha quedado casi medio destruida por una enorme erupción solar.

3. El engaño (The Bluff)

Una pirata retirada que vive tranquilamente en una remota isla debe enfrentarse a su pasado y usar sus habilidades letales para salvar a su familia de un implacable asedio cuando su antiguo capitán aparece para vengarse de ella.

4. The Collective

Un grupo de asesinos virtuosos llamado El Colectivo se enfrenta a una sofisticada red de tráfico de personas respaldada por una red de multimillonarios intocables. Entre la espada y la pared, El Colectivo no tiene más remedio que confiar su misión más importante al asesino novato Sam Alexander.

5. Profesión peligro (The Fall Guy)

Es un doble de acción y al igual que todos en la comunidad de especialistas, sale volando, le disparan, se estrella, se tira desde ventanas y cae desde las alturas más extremas, todo para nuestro entretenimiento. Y ahora, tras un accidente que casi acaba con su carrera, este héroe de clase trabajadora debe seguir la pista de una estrella de cine desaparecida, resolver una conspiración y tratar de recuperar el amor de su vida mientras sigue haciendo su trabajo. ¿Qué podría salir bien?

6. Equipo demolición (The Wrecking Crew)

Un improbable dúo de hermanastros, uno un impulsivo detective y el otro un disciplinado, se ven atraídos por el asesinato de su padre en Hawai, lo que les lleva a un peligroso viaje para desenmascarar una conspiración de largo alcance.

7. MR-9: Misión mortal (MR-9: Do or Die)

Masud Rana es un agente secreto con nombre clave MR-9 de la Agencia de Contrainteligencia de Bangladesh.

8. Apocalypto

Ambientada en la civilización maya, cuando la idílica presencia de un hombre se ve brutalmente interrumpida por una violenta fuerza invasora, se embarca en un peligroso viaje a un mundo dominado por el miedo y la opresión, donde le aguarda un final desgarrador. Por un giro del destino, e impulsado por el poder de su amor por su mujer y su familia, emprenderá una huida desesperada para regresar a casa y, finalmente, salvar su forma de vida.

9. Bailarina

La historia tiene lugar durante los eventos de John Wick: Capítulo 3 – Parabellum, donde Eve Macarro comienza su entrenamiento en las tradiciones asesinas de los Ruska Roma.

10. ¿Y dónde están las rubias?

Dos ambiciosos -pero con poca fortuna- agentes del FBI de color (Shawn y Marlon Wayans) se hacen pasar por mujeres, novatas en la alta sociedad, en el exclusivo complejo Hamptons para investigar un círculo de secuestros. Pero mientras preparan su actuación en el mayor acontecimiento social del año se encuentran que irrumpir en la alta sociedad es mucho más duro de lo que parecía.

