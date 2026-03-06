Cierre del Nikkei 225: gana terreno este 6 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena sesión para el Nikkei 225, que cerró la jornada del viernes 6 de marzo con leves subidas del 0,59%, hasta los 55.606,22 puntos. El índice llegó a un máximo de 55.679,79 puntos y un mínimo de 54.513,43 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,09%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Nikkei 225 anota una disminución 5,51%; por contra en el último año todavía mantiene un incremento del 45,42%. El Nikkei 225 se sitúa un 5,51% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 8,78% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).