Taiwan Weighted pierde 0,86% en la apertura de operaciones este 3 de marzo

Apertura de sesión Taiwan Weighted: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el Taiwan Weighted, que inaugura la jornada financiera del martes 3 de marzo con descensos del 0,86%, hasta los 35.108,65 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de días pasados, el índice con este dato corta la racha positiva que llevaba en las siete jornadas anteriores.

Si consideramos los datos de la última semana, el Taiwan Weighted acumula una subida del 4,47%. El Taiwan Weighted se sitúa un 0,86% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 19,62% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

